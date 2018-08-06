Başkan Baran’dan OSB’lere çıkarma

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. ATO heyetinin sanayi bölgeleri incelemelerinde ilk durağı Temelli Malıköy mevkiinde, içerisinde 300 sanayi tesisi bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB
) oldu. Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi. Sanayinin kalıcı istihdam kaynağı olduğunu, Başkent OSB'de çalışan sayısının 20 bine ulaştığını söyleyen Türk, burada yapılan her yatırımın önemli olduğunu kaydetti. Türk, tren yolu ve karayolu ile Ankara
'yı hem Türkiye'nin diğer bölgelerine hem de liman kentleri üzerinden dünyaya bağlayacak lojistik köy projesinden de söz etti. Baran daha sonra Anadolu OSB'ni de ziyaret etti.