Çiftçilerden destek hasadı

Ankara
Büyükşehir Belediyesi, başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destekler çerçevesinde, geçtiğimiz mayıs ayında çiftçilere sebze fidesi ve tohumu dağıtımı gerçekleştirmişti. Üreticilerin yüzünü güldüren sebze fidesi ve tohumu desteğinden faydalanan ve domates yetiştiriciliği ile uğraşan Ayaş'ın Akkaya Mahallesi'nden Mahmut Uysal, "Kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi
'nin yüzde 75'i hibe olmak üzere, yüzde 25'i çiftçi katkı bedeli karşılığında vermiş olduğu destekten oldukça memnunum ve devam etmesini diliyorum" dedi.
VERİM YÜKSEK
Nilgün – Hasan Ecer, Ayaş'ta uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan bir çift… Büyükşehir Belediyesi'nin fide desteğinden ilk kez faydalan çift, destek sayesinde oldukça verimli bir hasat dönemi geçirdikleri ifade ettiler. "Hayat müşterektir" sözünün örneklerinden biri olan ve 20 yıldır eşiyle birlikte çiftçilik yapan Nilgün Ecer, "Eşim benden daha uzun zamandır çiftçilik yapıyor. Domates, biber ve patlıcan fidelerinden biz de aldık. Ürün veriminden oldukça memnunuz"diyerek verilen destekten ötürü memnuniyetini belirtti. Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Hasan Ecer ise, "Bu sene Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75'i hibe olmak üzere dağıttığı fidelerle dikim yaptık. Domateslerimiz oldukça verimli. Büyükşehir Belediyesi'ne göstermiş olduğu ilgiden, verdiği destekten ötürü hem kendim hem de çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.