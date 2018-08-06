Çocuklar süper

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Bursaspor
, yeni
sezon öncesi oynadığı
son hazırlık
maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü
konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda
oynanan karşılaşmaya Bursaspor
; Harun Tekin
, Barış Yardımcı
, Ertuğrul Ersoy
, Ekong
, Aziz Eraltay
, Badji
, Aytaç Kara
, Lima
, Furkan Soyalp
, Yusuf Erdoğan
, Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle
başladı.
Konuk takım MKE Ankaragücü'nde
ise teknik
direktör İsmail Kartal
, Bursaspor
karşısında Hopf
, Pinto
, Kone
, Yalçın Ayhan
, Erdem Özgenç
, Mokhtar
, Faty
, Arif Morkaya
, Bifouma
, İlhan Parlak
ve El Kabir'e
ilk 11'de
şans verdi.
BİRLİKTE İZLEDİLER
MKE Ankaragücü
, karşılaşmanın ilk yarısını 13.
dakikada Mokhtar
, 21.
dakikada ise İlhan Parlak'ın
golleriyle 2-0
önde tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma, 2-0 MKE Ankaragücü'nün
üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı her iki takım taraftarları bir arada izledi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi iki takım oyuncularını da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bursasporlu
taraftarlar 6'ncı
dakikada MKE Ankaragücü
lehine, konuk takım taraftarları da 16'ncı
dakikada Bursaspor
lehine tezahüratlar yaptı.