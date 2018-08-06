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Çocuklar süper

gücü, hazırlık maçında kardeş kulüp ’u 2-0 mağlup etti

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Çocuklar süper
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bursaspor; Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Aziz Eraltay, Badji, Aytaç Kara, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle başladı. Konuk takım MKE Ankaragücü'nde ise teknik direktör İsmail Kartal, Bursaspor karşısında Hopf, Pinto, Kone, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mokhtar, Faty, Arif Morkaya, Bifouma, İlhan Parlak ve El Kabir'e ilk 11'de şans verdi.

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, karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada Mokhtar, 21. dakikada ise İlhan Parlak'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma, 2-0 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı her iki takım taraftarları bir arada izledi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi iki takım oyuncularını da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bursasporlu taraftarlar 6'ncı dakikada MKE Ankaragücü lehine, konuk takım taraftarları da 16'ncı dakikada Bursaspor lehine tezahüratlar yaptı.
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