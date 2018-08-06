Eriyen asfalttan kurtarıldı

Olay, Ankara
'da sabah saatlerinde meydana geldi. Arabasıyla seyir halinde olan Emre Dede, dağlık alandan geçerken bir köpeğin yol kenarında hareketsiz durduğunu gördü. Hemen arabasını sağa çeken Dede, arabadan inerek köpeğin yanına gitti. Dede, asfalta giren ve eriyen asfalt nedeniyle adeta yere yapışan köpeği görünce şok oldu. Dede o anları telefonuyla kayıt altına alarak, köpeği yapıştığı yerden kurtardı. Emre Dede, "Şu hayvanın haline bir bakın. Burası mıcırlı bir yol. Buraya atık zifti dökmüşler, bu hayvan da oraya girmiş. Görüyorsunuz ağzı, gözü ve her tarafı zift olmuş ve yere yapışmış. Köpeği bir şekilde buradan alıp temizleyeceğiz" dedi.