Gençlere bir merkez daha

BUGÜN NELER OLDU

, bu yılın başlarındatemeli atılanyerinde inceledi.Gençleri kötü alışkanlıklardanuzak tutmak için gençlikmerkezlerine önem verdiklerinikaydeden, "Modern vedonanımlı merkezimizin yapımıtamamlandığında gençlerimizburada kendilerini geliştirmefırsatı bulacak" dedi. Gençlerinbeden ve ruh sağlığını korumak,sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek,ilgili alanları doğrultusundaeğitimlerine katkı sağlamakadına ilçede faaliyetegeçecek projenin şuana kadar iseyüzdetamamlandı. Birçoketkinliğe ev sahipliği yapacak buözel yapı tamamlandığında fitnesssalonu, oyun salonu ve etütodaları ile hizmet verecek.