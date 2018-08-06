Gençlere bir merkez daha

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, bu yılın başlarında
temeli atılan Kutludüğün Gençlik Merkezi'ni
yerinde inceledi.
Gençleri kötü alışkanlıklardan
uzak tutmak için gençlik
merkezlerine önem verdiklerini
kaydeden Akgül
, "Modern ve
donanımlı merkezimizin yapımı
tamamlandığında gençlerimiz
burada kendilerini geliştirme
fırsatı bulacak" dedi. Gençlerin
beden ve ruh sağlığını korumak,
sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek,
ilgili alanları doğrultusunda
eğitimlerine katkı sağlamak
adına ilçede faaliyete
geçecek projenin şuana kadar ise
yüzde 35'i
tamamlandı. Birçok
etkinliğe ev sahipliği yapacak bu
özel yapı tamamlandığında fitness
salonu, oyun salonu ve etüt
odaları ile hizmet verecek.