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Gençlere bir merkez daha

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Gençlere bir merkez daha
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bu yılın başlarında temeli atılan Kutludüğün Gençlik Merkezi'ni yerinde inceledi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlik merkezlerine önem verdiklerini kaydeden Akgül, "Modern ve donanımlı merkezimizin yapımı tamamlandığında gençlerimiz burada kendilerini geliştirme fırsatı bulacak" dedi. Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak adına ilçede faaliyete geçecek projenin şuana kadar ise yüzde 35'i tamamlandı. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak bu özel yapı tamamlandığında fitness salonu, oyun salonu ve etüt odaları ile hizmet verecek.
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Gençlere bir merkez daha
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