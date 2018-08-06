Hacettepe’ye elektrikli otobüs

ASELSAN
ile TEMSA tarafından geliştirilen ve 15 dakikada "hızlı şarj" olma özelliği ile Türkiye
'de ilk olan elektrikli otobüs, yeni dönemde Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampusu'ndaki öğrencilere hizmet verecek. Üniversitenin tanıtım günleri kapsamında Beytepe Kampüsü'ne getirilen Türk mühendis
lerinin eseri elektrikli otobüs, öğrencilere tanıtıldı. Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağlar Başlamışlı, topografik yapısının uygun olması nedeniyle üniversitenin Beytepe yerleşkesinin testler için pilot bölge seçildiğini söyledi. Türk mühendislerin eseri olan elektrikli otobüsün özellikle elektronik kısmında yüzde 100 yerli ürünlerin kullanıldığını vurgulayan Başlamışlı, "Toplamda 87 kişiye kadar yolcu kapasitesi var ve normalde içten yanmalı olan motordan farklı olarak elektrikli motora sahip olma özelliğini taşıyor" dedi.