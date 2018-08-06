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Haymana’da silahlar konuştu

Haymana’nın iki ayrı mahallesinde çıkan silahlı çatışmalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Haymana’da silahlar konuştu
Haymana'nın Kızılkoyunlu Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir sebeple mahalle muhtarı ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile çıkan kavgada sopa ile darp edilen muhtar H.T., belindeki silahı çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri sopa darbeleriyle yaralanan muhtar ve muhtarın silahla yaraladığı 3 kişiyi Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı yerde, jandarma ekipleri de hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayati tehlikeleri olan yaralılar, jandarma eşliğinde 'nın çeşitli hastanelerine nakledildi.

İKİ GRUP ÇATIŞTI
Haymana'nın Durutlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Açılan ateş sonucu Ahmet Kılınç hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından ve göğsünden yaralanan Ahmet Kılınç'ın öldüğünü tespit ederken, polis olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
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Haymana’da silahlar konuştu
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