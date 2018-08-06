Kadına şiddete esnaf ‘ Dur ’ dedi

Sokak ortasında eşi ve çocuğuna şiddet uygulayan A.Ç. isimli kişi Kahmankazanlı esnaflar tarafından durduruldu. İlçede doğalgaz tesisatçılığı yapan A.Ç. ile eşi S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası A.Ç., iddiaya göre 14 yıllık eşini darp etmeye başladı. Bu sırada yolun karşı tarafında bulunan bazı esnaf ise olaya müdahale etmek istedi. A.Ç. yakında bulunan bir inşaattan aldığı tahta parçası ile esnafın yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Esnafın uzaklaşmasının ardından eşini tekrar darp etmeye başlayan A.Ç.'yi esnaf bu kez sopalarla kovaladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Sopalarla kovalanan öfkeli koca emniyete teslim edildi. Gözaltına alınan A.Ç. eşinin şikâyetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı.
1 YIL SONRA BULDU
İddiaya
göre, Ankara
'nın Polatlı ilçesinde 47 yaşındaki K.K. ile 37 yaşındaki bir çocuk annesi S.A. bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra S.A., önceki evliliğinden olan kızı ile birlikte K.K.'den ayrılarak başkent AnkaAntalya
Antalya'nın Kemer ilçesine taşındı. Adresini gizli tutmaya çalışan eski sevgilisinin izini 1 yıl sonra bulan K.K., iddiaya göre kadına rahatsızlık vermeye, tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit etmeye başladı. S.A. bunun üzerine jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu. S.A.'nın şikayetlerine aldırış etmeyen K.K. eski sevgilisini iddiaya göre tehdit etmeye devam etti ve yaşadığı evini buldu.
GÖZYAŞI DÖKTÜLER
K.K., 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan S.A.'yı market çıkışında durdurdu. MOBESE kamerasının bulunduğu direğin altında elindeki bıçağı kadına birkaç defa saplayan K.K. bu arada kendi bacağından da yaralandı. Yaralı kadının çığlıklarını duyup olayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ile jandarmaya bilgi verdi. Yaralı kadın Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadının kızı da hastanede gözyaşı döktü. K.K. ise aynı cadde üzerindeki otobüs durağında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.