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Karış karış başkent

Büyükşehir Belediyesi, ’yı daha yakından tanımak isteyen vatandaşları açık otobüslerle her gün şehir içinde ücretsiz keyifli bir yolculuğa çıkarıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Karış karış başkent
Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan başkent , yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği bir hizmeti hem başkentlilerle hem de yerli ve yabancı turistlerle buluşturmaya devam ediyor.

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Çizdiği rotayla vatandaşlara keyifli bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi'nin gezi programında, peyzaj çalışmalarıyla dikkat çeken rekreasyon alanlarından restore edilerek yeni bir görünüm kazanan tarihi yapılara, geçmişin izlerini taşıyan müzelere kadar birçok yer bulunuyor. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezi programları, vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulurken, şehir turuna bireysel katılmak isteyenler Ulus 'ndan açık otobüslere biniyor. Açık otobüslerle gezi için grup halinde başvuranlar ise belirledikleri ortak noktalardan alınıp yine aynı yere bırakılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "şehir turu araçları" olarak gerçekleştirilen geziler kapsamında başkentliler, kentin önemli noktalarının yanı sıra ilçelerini de gezip görme imkanı buluyor.
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Karış karış başkent
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