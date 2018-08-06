Karış karış başkent

Farklı
medeniyetlerin izlerini taşıyan, köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan başkent Ankara
, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği bir hizmeti hem başkentlilerle hem de yerli ve yabancı turistlerle buluşturmaya devam ediyor.
ANKARA'YI YENİDEN KEŞFEDİN
Çizdiği rotayla vatandaşlara keyifli bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi'nin gezi programında, peyzaj çalışmalarıyla dikkat çeken rekreasyon alanlarından restore edilerek yeni bir görünüm kazanan tarihi yapılara, geçmişin izlerini taşıyan müzelere kadar birçok yer bulunuyor. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezi programları, vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulurken, şehir turuna bireysel katılmak isteyenler Ulus Metro İstasyonu
'ndan açık otobüslere biniyor. Açık otobüslerle gezi için grup halinde başvuranlar ise belirledikleri ortak noktalardan alınıp yine aynı yere bırakılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "şehir turu araçları" olarak gerçekleştirilen geziler kapsamında başkentliler, kentin önemli noktalarının yanı sıra ilçelerini de gezip görme imkanı buluyor.