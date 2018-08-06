Kore mutfağına Türk dokunuşu

Ankara
'da
düzenlenen "Kore Yemeği Yapma Yarışması"nda Türk katılımcılar Kore yemeğindeki hünerlerini gösterdi. Etkinlik, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlendi. Yarışmada uzmanların ön elemesinden geçen 12 kişi "pilav ve üç meze olan tabak" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk ellerinde şekil aldı. Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho, Kore Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen yarışmaya her yıl katılımcı sayısının arttığını söyledi.