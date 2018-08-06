Kültepe’de 25 yıl

Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, öğrencilik yıllarında kazı çalışmalarına katılmanın hayalini kurduğu Kültepe'de kazı başkanı olarak görev yapmanın gururunu yaşıyor. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne 1978 yılında kaydını yaptıran Kulakoğlu, 40 yıl önce adım attığı arkeolojide, toprak altında kalmış yüzlerce tarihi kalıntıyı gün yüzüne çıkarıyor. Üniversite yıllarında stajyer olarak Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çalışmak için hayaller kuran Kulakoğlu, şimdiyse bu hayalini kazı başkanı olarak gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güneşin altında yıllarca adeta iğneyle kuyu kazar gibi kazı çalışmalarını yürüten Kulakoğlu, mesleğin zorluklarına aldırış etmeden ilk günkü aşkla mesleğini büyük bir keyifle yürütüyor.
12 SENEDİR KAZI BAŞKANI
Daha sonra kazılara gittikçe mesleği sevmeye başladığını aktaran Kulakoğlu, "Kazılarda aldığımız sorumluluklar arttıkça bu işi daha çok sevmeye başladık. Bundan sonra artık bizim için bir yaşam biçimi haline geldi. İstediğim ve sevdiğim bir mesleği yapmaktan dolayı mutluyum. Zevkle yapıyoruz" dedi.