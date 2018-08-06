Mühendis sanayisi

ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ ve mezunlarının savunma sanayisine hız kattığını belirterek, "4 bin ODTÜ mezunu ASELSAN
, ROKETSAN
, TAI-TUSAŞ, FNNS
, HAVELSAN
gibi savunma sanayisi şirketlerinde çalışıyor. ODTÜ'de 50 milyon liralık proje yürütülüyor. Teknokentte ihracat 2017 itibarıyla 135 milyon dolara ulaştı" dedi. Kök, yaptığı açıklamada, üniversitenin mühendislik fakültesi, fen bilimleri enstitüsü ve teknokenti ile savunma sanayisine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.
HIZ KATIYORLAR
Mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 4 bin ODTÜ mezununun ASELSAN, ROKETSAN, TAITUSAŞ, FNNS, Havelsan gibi savunma sanayisi şirketlerinde çalıştığına işaret eden Rektör Kök, "Mezunlarımız ve ODTÜ, savunma sanayisine hız katıyor. Özellikle ASELSAN gibi şirketlerde yaklaşık çalışanların yüzde 70'inden fazlasının ODTÜ mezunu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, ODTÜ'nün hem eğitim anlamında üniversite boyutuyla hem de teknokent boyutuyla savunma sanayine büyük katkısı var" diye konuştu.