Ayyıldız’da temel atıldı

Pursaklar'daki en büyük spor tesisi yatırımlarından olan ve içerisinde spor salonları, statlar, halı sahalar, yüzme havuzu bulunan Ayyıldız Spor Kompleksi
'nin temeli atıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in uzun uğraşlarla ilçeye kazandırdığı yatırımlardan biri olan Ayyıldız Spor Kompleksi ilçenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek. Başkan Çetin'in talepleriyle eski bakanlardan Akif Çağatay Kılıç
döneminde projesi hazırlanan ve yer tahsisi yapılan kompleksin hafriyat çalışmaları Osman Aşkın Bak
döneminde start verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile projelerin yapımının daha da hızlanacağını belirten bakanlık kaynakları, yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Böylece temel atma çalışmaları başlayan 70 dönümlük arazideki dev spor tesisi kısa sürede tamamlanarak Pursaklar'ın hizmetinde olacak. Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan 70 dönümlük spor kompleksi arazisinde yüklenici firmanın hafriyat çalışması tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından temeli atılan spor kompleksinin bir yılda tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.