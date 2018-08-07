Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ayyıldız’da temel atıldı

Ayyıldız’da temel atıldı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Ayyıldız’da temel atıldı
Pursaklar'daki en büyük spor tesisi yatırımlarından olan ve içerisinde spor salonları, statlar, halı sahalar, yüzme havuzu bulunan 'nin temeli atıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in uzun uğraşlarla ilçeye kazandırdığı yatırımlardan biri olan Ayyıldız Spor Kompleksi ilçenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek. Başkan Çetin'in talepleriyle eski bakanlardan döneminde projesi hazırlanan ve yer tahsisi yapılan kompleksin hafriyat çalışmaları döneminde start verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile projelerin yapımının daha da hızlanacağını belirten bakanlık kaynakları, yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Böylece temel atma çalışmaları başlayan 70 dönümlük arazideki dev spor tesisi kısa sürede tamamlanarak Pursaklar'ın hizmetinde olacak. Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan 70 dönümlük spor kompleksi arazisinde yüklenici firmanın hafriyat çalışması tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından temeli atılan spor kompleksinin bir yılda tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayyıldız’da temel atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN