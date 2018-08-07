Başkenti kalkındırma programı!

Yeni sistemle beraber Türkiye'nin önünde büyük hedefler var.

Dünyayla yarışan ve medeniyeti yaşatan şehirler inşa edilecek. İstanbul Londra'yla, Ankara Pekin'le, Antalya Barcelona'yla yarışta… Başkent de küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı, AK Parti seçim beyannamesinde yeni şehircilik anlayışının altı önemli çiziliyor. Kısa ve uzun vadede Başkent'i kalkındıracak bazı projeler de dikkat çekici: Ankara'ya farklı modellerle uygulama denemeleri yapılan genç girişimci merkezleri kurulacak.

Gazilere bakım ihtiyacı sunacak, sosyal hayata uyumu sağlayacak "Gazi Uyumevi" projesi için ihaleye çıkılacak. Proje yüz yatak kapasitesi, Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal tesisleri içeriyor. Ankara-Bilkent yüksek teknolojili şehir hastanesi açılacak.

Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu çalışmaları hızlanacak. Ankara Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu (CSO) Projesi tamamlanacak. Salon Adliye Sarayı ile Gençlik Parkı arasındaki, Atatürk Kültür Merkezi alanının dördüncü bölgesinde inşa edilecek.

Bünyesinde iki konser salonu, müzik çalışma odaları, kayıt stüdyoları, fuayeler, kafeterya ve kapalı otopark gibi mekânlar yer alacak. Projenin 2019'da tamamlanması hedefleniyor. Protokolü imzalanan Türkiye Uygarlıklar Müzesi Kompleksi Projesi başlayacak. Ankara ve İstanbul arasını 1.5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesini YİD modeli ile gerçekleştirmek üzere çalışmalar sürecek.

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Türkiye atık yönetimi alanında dünyada rol model olacak. Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları, eğitim, hastaneler, alışveriş merkezleri Vatandaşın yoğun bulunduğu noktalarda sıfır atık sistemi yaygınlaştırılacak.

Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede Projesi bu yıl tamamlanacak. AKM-Gar- Kızılay Metro yapım çalışmaları devam eden projenin 2021 yılında tamamlanması öngörülüyor Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projesi yatırım programına dâhil edilecek.

Hadi hayırlısı! Bu kalkınma planı ile Başkent'in çehresini değiştirecek.

Unutmayalım ki zenginlik ve kültür şehirlerde gelişir. Daha temiz, daha yeşil, daha huzurlu, kimlikli ve akıllı bir Başkent istiyoruz.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras da bu olacak