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liğe daldı faciadan dönüldü

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Benzinliğe daldı faciadan dönüldü
'nın ilçesinde bir otomobil, kamyonet tipi bir araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istasyonda bulunan pompalara çarptı. etkisiyle pompalar devrilirken, devreye giren otomatik elektrik kesintisi olası bir faciayı önledi. anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. istasyonuna hızlı bir şekilde giren otomobil, ters yönden gelen kamyonete hafif şekilde çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istasyonda bulunan benzin pompalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pompalar devrilirken, istasyonun otomatik elektrik kesintisinin devreye girmesi olası bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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Benzinliğe daldı faciadan dönüldü
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