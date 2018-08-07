Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Cenneti görmek için Çamlıdere’ye gelin

Cenneti görmek için Çamlıdere’ye gelin

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Cenneti görmek için Çamlıdere’ye gelin
ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam ediyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Ölmeden önce cenneti görmek istiyorsanız buyurun Çamlıdere'ye" dedi. Çamlıdere'de her yıl geleneksel olarak devam eden Çamlıdere Festivali bu yıl da renkli görüntüle sahne oldu. Geleneksel danslar, konserler ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Can, "Örfüne, adetine, geleneğine ve de kültürüne sahip çıkan toplumlar sonsuza kadar yaşarlar" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenneti görmek için Çamlıdere’ye gelin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN