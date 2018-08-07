Cenneti görmek için Çamlıdere’ye gelin

Çamlıdere Festivali
ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam ediyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Ölmeden önce cenneti görmek istiyorsanız buyurun Çamlıdere'ye" dedi. Çamlıdere'de her yıl geleneksel olarak devam eden Çamlıdere Festivali bu yıl da renkli görüntüle sahne oldu. Geleneksel danslar, konserler ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Can, "Örfüne, adetine, geleneğine ve de kültürüne sahip çıkan toplumlar sonsuza kadar yaşarlar" diye konuştu.