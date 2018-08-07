Elden ele Ankara’ya

Çorum'daki kadın bisikletçiler tarafından getirilen Türk bayrağı Ankara'daki kadın bisikletçilere teslim edilmek üzere Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya ve ekibi ile yola çıktı. Çankırı Uhud Kadir Işık Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Muğla Mor Pedal Derneği'nin elde ele 81 ile Türk bayrağını taşıma projesi kapsamında değerli arkadaşımız Çankırı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hatice Karakaya Türk bayrağımızı teslim aldı. Bugün itibari ile arkadaşları ile birlikte emanetlerini Ankara girişinde oradaki bisiklet sporcusu arkadaşlarına teslim edecekler" dedi.

11 KİŞİ YOLA ÇIKTI

Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya, "El ele elden ele 81 ilde projesinde 62. bölgedeyiz. Biz Çankırı olarak ayın 4'ünde bayrağımızı teslim aldık. Ankara'daki arkadaşlarımıza teslim etmek üzere buradan yola çıkacağız. 11 kişi gideceğiz, 20 kişilik bir ekip karşılayacak. 110 kilometrelik bir mesafemiz var" ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmalardan sonra 11 kişilik ekip Türk bayrağını Ankara'daki kadın bisikletçilere teslim etmek üzere yola çıktı.