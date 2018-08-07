En iyi hamle Hatay’dan

Ankara
Crowne Plaza Otel'de düzenlenen heyecanlı maçlara sahne olan- Türkiye
İş Bankası Satranç Süper Ligi sona erdi. Dünyaca ünlü sporcuların da hamle yaptığı Satranç Süper Lig'inde Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. Ligi Türk Hava Yolları Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi GSK Derneği ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türk satrancına desteklerinden ötürü Türkiye İş Bankası'na teşekkür ederek, "Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü sporcularının mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde karşılaşmalar nefesleri kesti. Canlı yayınlarla dünyaya da duyurduğumuz ligin marka değeri her geçen sene artıyor. Yabancı sporcuların katılımı ve memnuniyeti, Türk satrancının ve Türkiye'nin bilinirliği ve tanıtımı için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.