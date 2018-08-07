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çeteden aparatlı soygun

’dan başkent ’ya hırsızlığa gelen özel aparatlı 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Gürcü çeteden aparatlı soygun

Çankaya'da onlarca ev ve iş yeri soyan uyruklu hırsızlar enselendi. Hırsızlık yapacakları evlere yaya olarak gelen zanlıların daire kilitlerini özel bir aparat sayesinde hızlıca ve zarar vermeden açtıkları ortaya çıktı. Çankaya'dan gelen hırsızlık ihbarlarını kapsamlı olarak araştıran Hırsızlık Büro ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu çökertilen çetenin sabıkalarının bir hayli kabarık olduğu belirlendi.

OPERASYON YAPILDI
Girdikleri evlerde parmak izi bırakmayan ve kilitleri kolaylıkla zarar vermeden açan zanlıların hırsızlık olaylarında özel aparat kullandıklarını tespit eden polisler güvenlik kameraları ile teknik ve fiziki takiple çetenin izine ulaştı. G.K., L.B., V.T. ve M.B., yapılan operasyonda saklandıkları kiralık evde kıskıvrak yakalandı. Zanlıların saklandıkları evde yapılan araştırmada kilit açmak için kullanılan özel aparatlar, mağazalarda ürünlerin alarmlarının etkisiz hale getirilmesini sağlayan içi özel alüminyum kaplı çanta, cep telefonları ve ayakkabılar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gürcü çeteden aparatlı soygun
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