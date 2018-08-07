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Mamak’tan sanata açılan kapı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Mamak’tan sanata açılan kapı
Mamak? Belediyesi Prof. Dr. , açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı. 6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturan merkez, bugüne kadar 221 etkinliğe ev sahipliği yaparken yaklaşık 2 yüz bin kişiyi misafir etti. Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere verdikleri önemi belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kültür ve sanat adına marka haline gelen kongre merkezimizde etkinliklerimiz artarak devam edecektir" dedi. Modern mimarisiyle 'nın en aktif kullanılan kongre merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi aralarında gibi ünlü ilahiyatçıların yanı sıra edebiyat dünyasının ünlü isimlerini de ağırladı. Merkez kapılarını açtığından bu yana okul programlarından kongrelere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, eğitim seminerlerinden halk danslarına birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.
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Mamak’tan sanata açılan kapı
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