Okullar açılmadan kavşaklar bitsin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, başkent trafiğinin daha da rahat olması adına başlattığı köprülü kavşak ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bulundukları bölgelerdeki trafik yoğunluğuna büyük çözüm getirecek olan köprülü kavşak çalışmalarının, okullar açılmadan tamamlanmasını isteyen Başkan Tuna, "İnşallah işleri zamanında yetiştirmiş olacağız" açıklamasını yaptı. Başkan Tuna'ya, kavşak ve yol çalışmaları incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da eşlik etti.

TAKSİCİLERLE ÇAY İÇTİ

İlk olarak Akköprü Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmasının yürütüldüğü bölgeyi gezen Başkan Tuna, burada kendisini davet eden Et-Balık Metro Taksi Durağı'ndaki taksicilerle de bir süre sohbet ederek, çay içti. Özellikle ulaşım çalışmalarına ilişkin Başkan Tuna'ya teşekkür eden taksici esnafıyla sohbetinin ardından Samsun Yolu Türk Telekom Önü Alt Geçit Köprüsü inşaat alanına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili firma yetkililerden bilgi aldı. Gün boyu dur durak bilmeden başkent yollarındaki çalışmaları gezen Başkan Tuna, buradan da sırasıyla Göksu-Çakırlar Bağlantı Yolu ve Bilkent Şehir Hastanesi çevresi yol çalışma alanlarına geçerek, incelemelerini sürdürdü. Başkent turunun son durağı olan Konya Yolu Dikmen Girişi Köprülü Kavşağı (Kepekli Kavşağı) çalışma bölgesinde de incelemelerde bulunan Başkan Tuna, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

TRAFİK AKACAK

Ankara? Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yol ve kavşak yapımını gerçekleştiren ilgili firma müteahhitlerine de söz konusu çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi konusunda talimat verdi. Başkent Ankara trafiğine nefes aldıracak yeni köprülü kavşakların kesintisiz ve sorunsuz trafik akışı için büyük önem arz ettiğini ve biran önce bitirilmesi için ivedilikle çalışıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında da müteahhitlerle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah zamanında işlerin tamamlanması için gayretli bir çalışma var. Allah kaza bela vermezse işleri zamanında yetiştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Mustafa Tuna incelemeler sırasında vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek istek ve önerilerini dinledi.