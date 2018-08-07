Yenimahalle’de eğlenceli son

Yenimahalle Belediyesi
bünyesinde bulunan anaokularında yaz okulu ve eğitim dönemi sona erdi. Yaz okulu programları kapsamında eğitim alan minik öğrenciler, Yakacık Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikle dönemin son etkinliğini yaptı. Piknikte gönüllerince eğlenen minikler, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Yıl boyunca keyifli bir eğitim yolculuğu yapılan kreşlerde dönem sonu piknikle sona erdi. Yılın yorgunluğunu yaz okulu programlarında atan öğrenciler yaz okullarının sonunda yapılan piknikle yaz tatiline ayrıldı. Yakacık alanına özel getirilen midillilere binen minik öğrenciler farklı bir deneyim yaşarken, gün boyunca gönüllerince eğlendi. Yaz okulları kapsamında düzenlenen eğitim programıyla çocuklar bisiklet sürmeyi, at binmeyi, yemek yapmayı, ahşap boyamayı, seramik, keçe, tiyatro kursları, yüzme, yoga gibi etkinliklerle yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Anaokullarımızda çocuklarımızın eğitimlerinin eksiksiz olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.