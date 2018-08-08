196 personele doğum günü

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, ağustosta doğan 196 personelin doğum gününü kutladı. Ak, "Bu ay doğan çalışanlarımızın doğum gününü hep birlikte kutlamak istedik, onlara hayırlı, uzun, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" dedi. Ak ayrıca Kasım ayında başlattıkları "Unutulmayacak kadar önemlisiniz" uygulamasıyla 114 bin 419 Keçiörenli'nin kendisi, anne - baba ve eşlerinin doğum gününü SMS ile kutladıklarını ve "onlara sevginizi gösterin" hatırlatması yaptıklarını belirtti. Ak, "Gönül ister ki hepsinin doğum gününü tek tek kutlayalım ama biz kocaman bir aileyiz, bir arada kutlamak anlamlı çünkü paylaşmak güzeldir" sözleriyle çalışanların doğum gününü kutladıktan sonra Ağustos ayında doğan Veysel Altıntaş ve Adem Yerlikaya'ya hediyelerini verdi.