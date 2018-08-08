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keçisine kitaplı tanıtım

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Ankara keçisine kitaplı tanıtım
ANKARA'NIN kültürel anlamda da küresel bir başkent haline gelmesi için çeşitli proje ve etkinlikleri destekleyen Ajans, bir yandan da 'nın kültürel değerlerini tanıtan yayınların basımına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda basımı gerçekleştirilen "Ankara Keçisi, Tiftik ve Sof" kitabı ile Ankara keçisinin, tiftiğin ve sof kumaşının tanıtılması hedefleniyor. İlk bölümünde Ankara ve çevresinde 13. yüzyıldan bu yana yetiştirilen Ankara keçisinin özelliklerinin yanı sıra geçirdiği tarihsel süreç aktarılıyor. Tiftik ve sof kumaşının yapım aşamalarını, günümüzdeki durumlarını ve sektöre dair değerlendirmeleri içeren ikinci bölümde, günümüzde sof kumaşın gün yüzüne çıkarılarak yeniden üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara da yer veriliyor. Üçüncü bölümünde, seyyahların izlenimleri aktarılırken, son bölümde Osmanlı arşivlerinden derlenen belgeler sunuluyor.
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Ankara keçisine kitaplı tanıtım
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