Dinmeyen evlat acısı

POLATLI
'DA 22 Haziran'da bisiklet sürmek için evden çıkan ve komşuları Uğur K. tarafından vahşice öldürülen minik Eylül
'ün anne babasının evlat acısı dinmedi. Her gün kızlarının mezarı başında nöbet tutan anne baba Eylül'ün hayali olan Polatlı'ya da taşındı. Evlat acısı bir türlü dinmeyen İbrahim Yağlıkara
arabasının arkasına Eylül'ün fotoğrafını bastırdı. "Yürek acısının ilacı yok" diyen baba Yağlıkara aracının camına, "Bu karanlık dünyada tek ışığımdın. Seni çok özledim Eylül'üm" sözlerini yazdırdı.
CİĞERİMİZ YANDI SÖNMÜYOR
KAYBOLAN her çocuğa kendi evlatları gibi üzülen ve kahrolan Yağlıkara ailesi ebeveynlere uyarıda bulundu. "Biz yandık" siz yanmayın diyen acılı anne baba, "En değerli varlıklarınız çocuklarınıza sahip çıkın. Biz yandık siz yanmayın… Komşu dedik, soframıza aldık, ekmeğimizi paylaştık ummadığımız taş baş yardı. Ciğerimizi yaktı, Eylül'ümüzü bizden çaldı, bu acının tarifi yok. Minicik melekti, yaşama sebebimiz, evimizin neşesiydi. Sapıklar, sapkınlar kirli ellerini çocukların üzerinden çeksin. Evlatlarımıza sahip çıkalım, artık çocuklar ölmesin…" diye konuştu.