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Halisdemir’den Topçu’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Halisdemir’den Topçu’ya ziyaret
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün () darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Beştepe'deki makamında ziyaret etti. Soner Halisdemir'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Topçu "Milletin evinde, milletin istiklali için canını verenlerin canları ile birlikte olmaktan çok memnunum. Rabbimiz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, milletimize sabır versin" dedi.
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Halisdemir’den Topçu’ya ziyaret
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