Kahvecının dernek ısyanı

Başkentte bazı derneklerin kahvehane şeklinde çalıştığı iddiasında bulunan Ankara
Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, eskiden 4 kişi çalıştıran bir kahvehanenin şimdi bir kişi çalıştırdığını ve kahvehanelerin boş olduğunu söyledi. Türkiye'de 111 bin, Ankara'da ise 9 bin dernek olduğunu söyleyen ve bunların yarısında da dernek adı altında kumar oynatıldığını öne süren Güven "Haberli denetim kaldırılmalıdır. Bizi bu derneklerden kurtarın. Tombala bitti, dernekleri de bitireceğiz" diye konuştu.
"DERNEKLER KANUNU DEĞIŞMELI"
"Dernekler kanunu değişmeli" diyen Güven, "Kıraathane, çay ocağı ve bilardo salonu olarak Ankara'da bin 400 üyemiz var. Kahveci evine ekmek götürebilmelidir. Esnafın da tanımı yapılmalıdır. Kahvehane ne yapmalı, dernek ne yapmalı, pastane ne satmalı bunların hepsi tanımlanmalı ve tasnif edilmelidir. Kafe adı altında mekânlar açılıp tavla ve okey oynatılıyor. Bu yasaktır. Derneklerin denetimini emniyetten alıp Dernekler İl Müdürlüğü'ne verildiğinde serbest örgütlenmenin önü açıldı. Denetim zayıfladı. Polisin girip, denetleyemediği dernekler illegal işlerle meşgul olabiliyorlar. Meşru ve yasal olmayan örgütlenmelerin önünü açıyor. Polisin, zabıtanın giremediği dernekte ucuza temin edilen gıda ve meşrubat halkı oraya çekiyor. Yapılan denetimler de haberli oluyor. Haber verilip denetime gidiliyor ve yapılan illegal işe dair ne kadar kanıt varsa ortadan kaldırılıyor" dedi.
GÜVEN: İNTERNETTEN DERNEK KURULUYOR
GÜVEN, "7 kişi bir araya geliyor ve dernek kuruyor. Ankara'da 9 bin, Türkiye'de 111 bin tane dernek var. Bunun 50 bin tanesi okul, cami, yardımlaşma ve sosyal dernekler. 50 bin tanesi de kayıt dışı adres. Bu kayıt dışı derneklerde kumar, içki, fuhuş ve uyuşturucu var. Zabıta, polis girmiyor. İnternetten bir dernek 400 TL'ye kuruluyor. Dernekler Kanunu değişmediği müddetçe kahveci esnafı evine ekmek parası götüremez. Bugün derneklerde 50 Kuruş'a çay satılıyor. Burada hijyen sıfır. Üye olmayanı alıyorlar. Normalde derneklerde masa, sandalye olmaz. Masa, sandalye oldu mu ticarethaneye girer. Ve derneklerde kahve gibi çalışmamalıdır "diye konuştu.