Kombine seferberliği

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kombine kartlarının satışa sunulmasının ardından kulübün basın sözcüsübir tweet attı.twitte, "Başkentintek temsilcisikombine kartları satışa sunuldu. Sayınkombine kartınızı alıp şehrinizin takımına sizde destek olmak ister misiniz?" diyerekkombine almaya davet etti. Bunun üzerineçağrıya sessiz kalmadı vetweetini alıntılayarak bir tweet attı.tweetinde, "Şehrimizintemsilcisikombinesini alarak elbette destek olmak isterim. Tümda kombinelerini alarak şehrimizin takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Ayrıca bu tweeti 'retweet'leyenkardeşime de kombine alıp hediye etmek istiyorum" dedi.tweeti kısa sürede 2 binin üzerinde retweet aldı.hesabından kombinealmak için taraftarlarıçağırdı. Taraftarlar daçağrısına kulak verdi veakın etti. Açıklamalardabulunanbüyük kulüplerinkombine satışlarında çok yüksekrakamlara ulaştığının altını çizdi.Taraftar desteğinin çok önemli olduğunusöyleyen, "yıl aradan sonraçıktığımıztaraftarlarımızında desteğiyle güzel başarılara imzaatmak istiyoruz. Bu yüzden de bütüntaraftarlarımızı kombine vealmaya davetediyorum" dedi.degelerekkombinealdı.