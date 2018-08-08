Kombine seferberliği

Ankaragücü'nün
kombine kartlarının satışa sunulmasının ardından kulübün basın sözcüsü Tuna Yılmaz
bir tweet attı. Yılmaz
twitte, "Başkentin Süper Lig'deki
tek temsilcisi Ankaragücümüzün
kombine kartları satışa sunuldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Doç. Dr. Mustafa Tuna
kombine kartınızı alıp şehrinizin takımına sizde destek olmak ister misiniz?" diyerek Başkan Mustafa Tuna'yı
kombine almaya davet etti. Bunun üzerine Mustafa Tuna
çağrıya sessiz kalmadı ve Tuna Yılmaz'ın
tweetini alıntılayarak bir tweet attı. Mustafa Tuna
tweetinde, "Şehrimizin Süper Lig'deki
temsilcisi Ankaragücümüzün
kombinesini alarak elbette destek olmak isterim. Tüm Ankaralıları
da kombinelerini alarak şehrimizin takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Ayrıca bu tweeti 'retweet'leyen 5
kardeşime de kombine alıp hediye etmek istiyorum" dedi. Başkan Mustafa Tuna'nın
tweeti kısa sürede 2 binin üzerinde retweet aldı.
19 MAYIS'TA BULUŞTULAR
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Twitter
hesabından kombine
almak için taraftarları 19 Mayıs Stadı'na
çağırdı. Taraftarlar da Başkan Yiğiner'in
çağrısına kulak verdi ve 19 Mayıs Stadı'na
akın etti. Açıklamalarda
bulunan Mehmet Yiğiner
büyük kulüplerin
kombine satışlarında çok yüksek
rakamlara ulaştığının altını çizdi.
Taraftar desteğinin çok önemli olduğunu
söyleyen Yiğiner
, "6
yıl aradan sonra
çıktığımız Süper Lig'de
taraftarlarımızın
da desteğiyle güzel başarılara imza
atmak istiyoruz. Bu yüzden de bütün
taraftarlarımızı kombine ve Passolig
almaya davet
ediyorum" dedi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
de
19 Mayıs Stadı'na
gelerek
kombine
aldı.