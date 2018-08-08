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Kombine seferberliği

gücü’nün satışa çıkan kombineleri için kent adeta seferber oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da 5 Ankaragüçlü taraftara kombine hediye edecek

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Kombine seferberliği
Ankaragücü'nün kombine kartlarının satışa sunulmasının ardından kulübün basın sözcüsü Tuna Yılmaz bir tweet attı. Yılmaz twitte, "Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Ankaragücümüzün kombine kartları satışa sunuldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Doç. Dr. Mustafa Tuna kombine kartınızı alıp şehrinizin takımına sizde destek olmak ister misiniz?" diyerek Başkan Mustafa Tuna'yı kombine almaya davet etti. Bunun üzerine Mustafa Tuna çağrıya sessiz kalmadı ve Tuna Yılmaz'ın tweetini alıntılayarak bir tweet attı. Mustafa Tuna tweetinde, "Şehrimizin Süper Lig'deki temsilcisi Ankaragücümüzün kombinesini alarak elbette destek olmak isterim. Tüm Ankaralıları da kombinelerini alarak şehrimizin takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Ayrıca bu tweeti 'retweet'leyen 5 kardeşime de kombine alıp hediye etmek istiyorum" dedi. Başkan Mustafa Tuna'nın tweeti kısa sürede 2 binin üzerinde retweet aldı.

19 MAYIS'TA BULUŞTULAR
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Twitter hesabından kombine almak için taraftarları 19 Mayıs Stadı'na çağırdı. Taraftarlar da Başkan Yiğiner'in çağrısına kulak verdi ve 19 Mayıs Stadı'na akın etti. Açıklamalarda bulunan Mehmet Yiğiner büyük kulüplerin kombine satışlarında çok yüksek rakamlara ulaştığının altını çizdi. Taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Yiğiner, "6 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de taraftarlarımızın da desteğiyle güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Bu yüzden de bütün taraftarlarımızı kombine ve Passolig almaya davet ediyorum" dedi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 19 Mayıs Stadı'na gelerek kombine aldı.
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