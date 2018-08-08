Köyden çıktım birinci oldum

SAMSUN
'DA antrenör Aytunç Göz'ün
gönüllü projesiyle köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak kent merkezine getirilen mental atlet Esra Bayrak
, uluslararası yarışmalarda kürsünün zirvesine çıkıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED)
mental atleti Esra Bayrak
, Almanya'da
düzenlenecek Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Atletizm Şampiyonası
hazırlıklarını Ankara'da
sürdürüyor. Antrenör Aytunç Göz'ün
masraflarını da karşılayarak desteklediği ve sahip çıktığı iki sporcudan birisi olan 19
yaşındaki milli atletin hedefinde yeni altın madalyalar bulunuyor. Esra
, 100
ve 200
metrenin yanı sıra uzun atlamadaki uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Ben köyden çıkan bir kızım. Çıktım ve dünya birincisi oldum" dedi.
DÜN NEYDİK, BUGÜN NEYİZ
Antrenörlüğünü sürdüren Aytunç Göz'ün
kendisini keşfettiğini dile getiren milli mental atlet, "Bazen düşünüyorum, dün neydik, bugün neyiz. Bu halimden çok memnunum. Çok güzel bir duygu. Köyden çıkanlar da dünyada dereceler alabiliyormuş." değerlendirmesini yaptı. Hayatını Aytunç Göz
ve ailesiyle birlikte sürdürdüğünü anlatan Esra
, "Onunla ve ailesiyle yaşamak çok garip bir duygu. Annem yanımda olmadığı için anne sevgisini antrenörümün annesi Vildan
hanımdan görüyorum. Bazen annemin yanına gittiğimde ona da sarılıyorum. Küçük bir kardeşim var ismi Recep
. O da beni çok özlüyor. Onları yanıma almak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Başarılı milli sporcu, antrenörüyle tanıştıktan sonra sosyalleştiğini anlatarak, "Aytunç
hocayla tanıştığımız zaman ben hiç yemek yemez ve hiç konuşmazdım. O bana konuşmayı, yemek yemeyi öğretti. Sosyalleşmeyi, sarılmayı öğretti" diye konuştu.