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Köyden çıktım birinci oldum

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu mental atleti Esra Bayrak, şampiyonaya hazırlık çalışmalarını başkent ’da sürdürüyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Köyden çıktım birinci oldum
'DA antrenör Aytunç Göz'ün gönüllü projesiyle köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak kent merkezine getirilen mental atlet Esra Bayrak, uluslararası yarışmalarda kürsünün zirvesine çıkıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) mental atleti Esra Bayrak, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Antrenör Aytunç Göz'ün masraflarını da karşılayarak desteklediği ve sahip çıktığı iki sporcudan birisi olan 19 yaşındaki milli atletin hedefinde yeni altın madalyalar bulunuyor. Esra, 100 ve 200 metrenin yanı sıra uzun atlamadaki uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Ben köyden çıkan bir kızım. Çıktım ve dünya birincisi oldum" dedi.

DÜN NEYDİK, BUGÜN NEYİZ
Antrenörlüğünü sürdüren Aytunç Göz'ün kendisini keşfettiğini dile getiren milli mental atlet, "Bazen düşünüyorum, dün neydik, bugün neyiz. Bu halimden çok memnunum. Çok güzel bir duygu. Köyden çıkanlar da dünyada dereceler alabiliyormuş." değerlendirmesini yaptı. Hayatını Aytunç Göz ve ailesiyle birlikte sürdürdüğünü anlatan Esra, "Onunla ve ailesiyle yaşamak çok garip bir duygu. Annem yanımda olmadığı için anne sevgisini antrenörümün annesi Vildan hanımdan görüyorum. Bazen annemin yanına gittiğimde ona da sarılıyorum. Küçük bir kardeşim var ismi Recep. O da beni çok özlüyor. Onları yanıma almak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Başarılı milli sporcu, antrenörüyle tanıştıktan sonra sosyalleştiğini anlatarak, "Aytunç hocayla tanıştığımız zaman ben hiç yemek yemez ve hiç konuşmazdım. O bana konuşmayı, yemek yemeyi öğretti. Sosyalleşmeyi, sarılmayı öğretti" diye konuştu.
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Köyden çıktım birinci oldum
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