Kurban para kazanma aracı değıl

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde Kurban Bayramı 'nda yaklaşık 200 bin tonluk et üretimi gerçekleşiyor. Bunun rakamsal olarak ifadesi yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvan ve 3 milyona yakın küçükbaş hayvanla ifade edilebiliyor. Kurban Bayramı'nın 1'nci gününde gerçekleşen 200 bin tonluk üretim. Bunun doğru bir şekilde yapılması da çok büyük önem arz ediyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanı aldıktan sonra kesim gününden önceki akşam kurbana herhangi yiyecek içecek verilmemesi gerektiğini söyleyen Yalçındağ dolu mideyle hayvana eziyet etmek günahtır diye konuştu. Yalçındağ "Kesimde kullanılacak aletlerin iyi olması gerekiyor. Bıçak, parçalamak için satır, bilemek için Masat dediğimiz alet, hayvanın derisini ve iç organlarını çıkarmak için çengel, hayvanı yatırdığımız zaman ayaklarının bağlanması için ip gerekiyor. Tekbir alıp alt kulak hizasından üst kulak hizasına kadar hayvana eziyet vermeden keskin bir bıçakla bir hamlede kesilmesi gerekiyor. 5-10 defa hayvanın boğazına bıçağı sürtmek eziyettir. Onun günahı kurbanın sevabının çok üstündedir. Bilmiyorsan bilene yaptır. Kasap dükkânları, marketlerin reyonlarında hazırlattırın" ifadelerini kullandı.Kurban kesildikten sonra etlerin muhafazasındaki yanlış uygulamaların yapıldığını söyleyen Yalçındağ şöyle konuştu: "Dinimizin bir emri kurban kesmekse diğer bir emri de israfa neden olmamaktır. Bu hatalı kesim hatalı parçalama ve hatalı saklama koşulları nedeniyle kurban etlerinin çok önemli bir bölümü kullanılamaz hale geliyor. Her yıl bizler bunları anlatsak da maalesef olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. En büyük sıkıntısı kurban etlerimizin kesildikten sonra soğumasını beklemeden parçalama sonucu gerçekleştiğini gördük. Sıcak iken parçalanıyor. Ve naylon torbalara ya da kovalara koyuluyor. Bu da çok kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor. Hayvan vücut ısısını kaybettikten sonra parçalanması yapılabilecek en doğru şey" Bu zincir mağazacılık sistemlerinin ve büyük marketlerin kurban satış işine yönelmesini doğru bulmuyorum diyen Yalçındağ "Büyük bir marketin ilanlarında 12 kg koç bin 155 lira. Soruyorum kilosu 100 liradan Türkiye'de et var mı? Vatandaşın cebinden ne yapsam da parasını alsam hevesinden lütfen vazgeçin. Kurban bir ibadet, para kazanma aracı değil. 12 kg hayvan koç değildir kuzudur. Kuzudan da kurban olmaz. Allah, sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bildiğiniz işi yapın. Özellikle Tarım Orman bakanımızdan Diyanet İşleri başkanımızdan bu konuda bir yaptırım getirmelerini istiyorum. Bu şekilde insanların inançlarını kazanç kapısı haline getirmekten uzaklaşın. 12 kg koç diyecek bir veteriner ve ziraat fakültesi öğretim üyesi, okuyanı, mezun olmuşu varsa bir kişi eğer 12 kg'a koç diyorsa ben üzerimdeki bütün görevleri bırakıp ayrılacağım" diye konuştu.ETLERIN hatalı parçalandığını söyleyen Yalçındağ "Kurban kesmek derisini ve iç organlarını çıkartmakla kasaplık çok farklı iki meslek. Kurbanı kesenler öyle hoyratça parçalıyor ki biz burada bir pirzola yapacak ya da bir kuşbaşı doğrayacak et nerdeyse bulamıyoruz. Hemen her mahallede kasap dükkânı ya da et reyonu olan bir market var. Kurban etlerinin buralarda hazırlattırılması çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.