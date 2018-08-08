Mamak’ta ‘Sinema Akşamları’ başladı

MAMAK Belediyesi nostaljik bir kültürel etkinliğin startını verdi. Mamak Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Sinema Akşamları
başladı. Ağustos Ayı boyunca sürecek açık hava sinema günlerinin ilk gösterimi Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. "Çalgı Çengi
" filminin sinemaseverlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlar tam bir nostalji yaşadı. Halka açık ve tamamen ücretsiz gerçekleşecek sinema günleri saat 20.00'da başlıyor. Ağırlıklı komedi ve dram tarzı filmler sinema günlerinde Mamaklılarla buluşacak.