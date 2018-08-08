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Mamak’ta ‘’ başladı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Mamak’ta ‘Sinema Akşamları’ başladı
MAMAK Belediyesi nostaljik bir kültürel etkinliğin startını verdi. Mamak Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen başladı. Ağustos Ayı boyunca sürecek açık hava sinema günlerinin ilk gösterimi Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. "" filminin sinemaseverlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlar tam bir nostalji yaşadı. Halka açık ve tamamen ücretsiz gerçekleşecek sinema günleri saat 20.00'da başlıyor. Ağırlıklı komedi ve dram tarzı filmler sinema günlerinde Mamaklılarla buluşacak.
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Mamak’ta ‘Sinema Akşamları’ başladı
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