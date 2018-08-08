Okçular hazırlanıyor

ÇEKYA'NIN
ev sahipliğinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na
hazırlanan milli takım
, 13
sporcuyla çalışmalarına Ankara'da
devam ediyor. Pilsen
kentinde 12-19 Ağustos
tarihlerinde yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını 10 Ağustos Cuma
gününe kadar sürdürecek milli takım, cumartesi günü Çekya'ya
hareket edecek. Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Sorumlusu Özcan Ediz
, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hem bireysel hem de takım olarak birçok madalya hedefimiz var. Bizim açımızdan renkli bir şampiyona olmasını bekliyorum. Avrupa Şampiyonası
, bizim için hedef yarışmalardan birisi" ifadelerini kullandı.