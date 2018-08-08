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Okçular hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Okçular hazırlanıyor
ÇEKYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan , 13 sporcuyla çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Pilsen kentinde 12-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını 10 Ağustos Cuma gününe kadar sürdürecek milli takım, cumartesi günü Çekya'ya hareket edecek. Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Sorumlusu Özcan Ediz, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hem bireysel hem de takım olarak birçok madalya hedefimiz var. Bizim açımızdan renkli bir şampiyona olmasını bekliyorum. Avrupa Şampiyonası, bizim için hedef yarışmalardan birisi" ifadelerini kullandı.
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