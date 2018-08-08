Sincan’da ücretsiz kodlama eğitimi

SINCAN Belediyesi Ankara
'da bir ilke imza atarak ücretsiz kodlama eğitimi veriyor. Belediye, 10-13 yaş arasında olan ve Sincan'da ikamet eden çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi veriyor. Belediye, eğitimlerle gençlere yeni bir yetenek kazandırmak ve yakın gelecekte ülkenin bu alandaki iş gücü ihtiyacını gidermeyi hedefliyor.
OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ
Kodlama eğitimlerine taleplerin yoğun olduğunu vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında yer alan kodlama ve robotik öğrenimi konusunda biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu noktada kurslarımızdan yararlanan çocuklarımız ve velilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz" dedi.