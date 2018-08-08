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Uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 20 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 27, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 25 şahsa işlem yapıldı. Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 25'i Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 20 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 3 şahıs Savcılıktan serbest kaldı.
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Uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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