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Vicdansızlar!

’nın Mühye Mahallesi’ndeki boş arazide bir atı kamyonun kasasına bağlayarak sürükleyen iki kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Vicdansızlar!
Geçtiğimiz gün insanlık dışı bir olay 'nın Mühye Mahallesi'nde kayda alındı. 19 TF 506 plakalı kamyonunun arkasına bağladığı atı sürükleyerek zulmeden şoförü görenler gözlerine inanamadı. Vicdanları sızlatan hayvana eziyet olayı Çankaya Mühye Mahallesi'nde meydana geldi. Olayın yaşandığı yerde ne bir ev ne de yaşayan bir insan var. Bunu fırsat bilen vicdansız at sahibi zavallı hayvanı burada saatlerce kamyonun arkasında sürükledi.

ALDIRIŞ ETMEDİ
2 bu işkenceye göz yummadı ve duruma hemen müdahale ettiler ama kamyonetteki sürücü ve ata sopayla vuran kişi buna aldırış etmedi. İşkence sırasında atın kötü durumda olduğunu ifade eden görgü tanıkları, "Çok baygındı at… Ağzı açık şekilde duruyordu. Tüylerim diken diken oldu… Çok kötü bir duygu… At kamyona bağlanmış şekilde yerde sürünüyordu… Aç susuz ve bitkin şeklide…" diye konuştu.

SÜRÜKLEYE SÜRÜKLEYE GÖTÜRDÜ
YAŞADIKLARI dehşet dolu anları SABAH Ankara'ya anlatan iki genç kız, "Yaya adam ise elinde sopayla hem vuruyordu hem de kamyonla sürüklüyorlardı. At bitkin şekilde duruyordu ve çok kötüydü durumu… Vicdansız adam işkenceyi dakikalarca sonlandırmadı. Sonra birkaç kez daha uyardık. Biz adama 'ne yapıyorsun?' dediğimizde tepkisi şu oldu; 'ne oldu rahatınız mı kaçtı?' hiç umursamadı gülüyordu adam yani. Atı sürükleye sürükleye götürdü. Allah'ından bulsun" diye konuştu.
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