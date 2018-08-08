Yakacık’ta kurbanlıklar görücüye çıktı

YENIMAHALLE Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ankara
'nın en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından biri olan Yakacık'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurban satıcıları, kurbanlıkları ile alana giriş yaptı. Kurbanlıkları taşıyan araçlar, alan girişinde önce ilaçlama ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yaklaşık 8 bin küçük, 5 bin büyükbaş hayvanın giriş yapacağı pazarda, vatandaşların ve kurban satıcılarının sıkıntı yaşanmaması için de önlem alındı. Bu kapsamda belediye alanda 5 bin araçlık otopark, elektrik ve hizmet çadırları, 24 saat güvenlik, duş, WC ve mescit hizmeti de sunuyor. Alanda Ağrı
'dan 50 büyükbaş hayvanı ile Yakacık'a gelen kurban satıcısı Bekir Demir (40), Yenimahalle Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden çok memnun olduğunu dile getirdi.