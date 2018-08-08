GÖLBAŞI
ilçesine bağlı Dikilitaş Göleti'nde
bir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yaptı. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor. 1995'ten
beri yamaç paraşütü pilotu olan Emre Kargın
, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz için Avrupa'dan
ithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık biraz önce. Litvanya'dan
gelen dostumuzla birlikte iki gündür yaptığımız modifikasyonları test ettik, uçuşlar yaptık" diye konuştu.