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Yamaçsız yamaç paraşütü

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Yamaçsız yamaç paraşütü
GÖLBAŞI ilçesine bağlı Dikilitaş Göleti'nde bir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yaptı. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor. 1995'ten beri yamaç paraşütü pilotu olan Emre Kargın, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz için Avrupa'dan ithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık biraz önce. Litvanya'dan gelen dostumuzla birlikte iki gündür yaptığımız modifikasyonları test ettik, uçuşlar yaptık" diye konuştu.
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Yamaçsız yamaç paraşütü
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