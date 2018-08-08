BUGÜN NELER OLDU

ilçesine bağlıbir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yaptı. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor.beri yamaç paraşütü pilotu olan, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz içinithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık biraz önce.gelen dostumuzla birlikte iki gündür yaptığımız modifikasyonları test ettik, uçuşlar yaptık" diye konuştu.