08.08.2018 çılgınlığı

HER SALONDA 50 NİKÂH
Rakamların uğuruna inanan başkentli genç çiftler 08.08.2018 gibi özel bir tarihi kaçırmak istemedikleri için belediyelerin nikâh salonlarına giderek 'Evet' dedi. Diğer günlerde günde ortalama bir iki nikâh kıyan bazı belediyelerde yaklaşık 50 nikâh kıyıldı.
ÖZEL GÜNÜ SEÇTİLER
Kahramankazan'dan Pursaklar'a, Keçiören'den Mamak
'a kadar yüzlerce çift sevenleriyle birlikte özel günde dünya evine girdi. Pursaklar'da 27, Kahramankazan'da 18, Çankaya'da 51 ve Mamak'ta ise 52 çift nikâh masasına oturdu.