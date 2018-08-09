Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 08.08.2018 çılgınlığı

08.08.2018 çılgınlığı

08.08.2018’de evlenmek isteyen yüzlerce çift belediyelerin nikâh salonlarına akın etti. Diğer günler 1-2 nikâh kıyan belediyeler dün ortalama 50’şer nikâh kıydı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
08.08.2018 çılgınlığı
HER SALONDA 50 NİKÂH
Rakamların uğuruna inanan başkentli genç çiftler 08.08.2018 gibi özel bir tarihi kaçırmak istemedikleri için belediyelerin nikâh salonlarına giderek 'Evet' dedi. Diğer günlerde günde ortalama bir iki nikâh kıyan bazı belediyelerde yaklaşık 50 nikâh kıyıldı.

ÖZEL GÜNÜ SEÇTİLER
Kahramankazan'dan Pursaklar'a, Keçiören'den 'a kadar yüzlerce çift sevenleriyle birlikte özel günde dünya evine girdi. Pursaklar'da 27, Kahramankazan'da 18, Çankaya'da 51 ve Mamak'ta ise 52 çift nikâh masasına oturdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
08.08.2018 çılgınlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN