23 delegeden bir tek o çekti

24 Haziran
seçimlerinde CHP
'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partinin çok üzerinde oy alınca olanlar oldu. İnce'nin aldığı oy oranının partinin çok üzerinde olmasının ardından CHP'de değişim rüzgarları esmeye başladı. Kurultay için imza toplamaya başlayan İnce taraftarları topladıkları imzaları geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Teslim edilen imzaların 569'unun geçerli olduğu açıklanırken olağanüstü kurultay krizi de giderek büyüdü.
23 DELEGE İMZA ATTI
CHP Ankara
'dan 23 delege kurultay için imza verirken bu isimler arasında 24 Haziran'da CHP Ankara Milletvekili Adayı olan Ekrem Kerem Oktay, CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Mahmut Celal Ünsal, Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Aydın, CHP Güdül İlçe
Başkanı Kemal İrez
ile eski CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz gibi önemli isimler yer aldı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre başkent Ankara delegesi olan CHP Güdül İlçe Başkanı Kemal İrez kurultay için verdiği imzayı geri çeken 31 isim arasında yer aldığı öğrenildi.
ERTESİ GÜN GERİ ÇEKTİM
İREZ'IN imzasını çekmesi büyük tepkiye neden oldu. SABAH Ankara'ya konuşan ve kurultay için verdiği imzayı ertesi gün kendi iradesiyle geri çektiğini ifade eden İrez, "İmzayı verdiğim günün ertesi pişman olup geri çektim. Üzerime ne bir baskı kuruldu ne başka bir şey oldu. Hür bir vatandaş olarak özgür irademle fikrimi değiştirdim. Yıllardır bu partiye hizmet ettim etmeye de devam edeceğim. Hakkımda ileri geri konuşan insanların seviyesine düşmek istemiyorum, onları Allah'a havale ediyorum. Kimse benim Atatürkçülüğümü sorgulayamaz. Kimse kimsenin içini bilemez. Ben özgür bir vatandaşım. İmza verip geri çekmek bana kalmış bir şey. Kimse müdahil olamaz" dedi.