Ankara Emniyeti’ne milli kriptolu telsiz

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN
arasında atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul
illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile milli kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İstanbul ve Ankara illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.