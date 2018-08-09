Ankara yöresi Yörex’te

YÖRESEL ürünlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 24 Ekim'de 9'uncu kez kapılarını açıyor. Antalya
Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürüne ev sahipliği yapıyor. Başkent Ankara
'nın yöresel ürünleri bu yıl YÖREX'te tüketici ve alım heyetleriyle buluşacak. Coğrafi işaretli Çubuk turşusu, coğrafi işaretli Beypazarı kurusu, sucuğu ve birçok yöresel ürünüyle YÖREX'te stant açacak olan Ankara Ticaret Borsası'nın hedefinde Ortadoğu pazarı var.