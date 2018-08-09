Cambridge programına geçildi

ANKARA
Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (ANKÜ
), öğrencilerin hedef derslerde gelişimini ve başarısını gösteren, aynı zamanda uluslararası bir pasaport olan Cambridge Uluslararası Öğretim Programını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren hayata geçiriyor. Bu kapsamda, ANKÜ İlkokul ve Ortaokulu'nda İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri ve Küresel Bakış Açısı (Global Perspectives) derslerinde; Anadolu Lisesi ve yeni açılan Fen Lisesinde ise İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilişim Teknolojileri ve Küresel Bakış Açısı olmak üzere sekiz derste uygulanmaya başlıyor. ANKÜ Okulları yöneticileri, hazırlık çalışmaları kapsamında İngiltere'ye gitti.