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Eski günlere döneceğiz

’un genel menajeri , küme düşmelerinde futbolcular, teknik ekip ve yönetimin hataları olduğunu söyleyerek bundan ders çıkardıklarını dile getirdi

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Eski günlere döneceğiz
SÜPER Lig'den düşmenin ardından bir travma yaşadıklarını belirten Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven "Mustafa Reşit Akçay'ın direksiyon başına geçmesiyle beraber psikolojik sıkıntıyı da aştık. İlk etapta futbolcularımızı mental olarak hazırlamakla, ikinci etabı da teknik direktörümüzün takımı taktiksel olarak hazırlamasıyla geçti. 25 günlük bir kamp dönemi geçirdik. 25 günün her gününün verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla lige hazırız. Osmanlıspor Süper Lig'e ait bir takımdır. Bir sene aradan sonra ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yeni sezon öncesinde takımda bir harmanlama yaptıklarını anlatan Yurtgüven, "Bu ligde tecrübesi olan oyuncularımızı geri çevirdik. Bugün itibarıyla Süper Lig'in en büyük adayı olduğumuzu söyleyebiliriz. Transfer 31 Ağustos tarihine kadar devam ettiğine göre her an her şey olabilir. Önümüzdeki maçlarda ihtiyaç olduğunu hissedersek transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Ender Yurtgüven, takımdan ayrılan Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar gibi oyuncuların kayıp olmadığını ifade etti. Yeniden sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini dile getiren Yurtgüven, "Süper Lig'den bir takım düşüyorsa burada sadece futbolcular, teknik ekip veya yönetimin tek tek değil, hepsinin ortak bir takım hataları olduğunu biliyoruz. Biz yönetim olarak kendi hatalarımızdan ders çıkardık. Mevcuttaki futbolcularımız da bu konuda derslerini çıkardı. Bununla ilgili dersleri aldıktan sonra şuydu, buydu demenin bir anlamı yok. En önemli şey bizim için sezon sonunda Süper Lig'e tekrar ulaşabilmek. Hedefimize ulaştığımızda geriye doğru bakınca kötü bir rüyaydı diyebileceğimiz durum olacak bu" şeklinde konuştu.

UZUN SÜRELER ÇALIŞACAĞIZ
MUSTAFA Reşit Akçay ile takımın eski güzel günlerine döneceğine inandığını anlatan Yurtgüven, sözlerini şöyle tamamladı: "Mustafa hocayı gönderen biz değildik. Kendi iradesiyle ayrılmıştı. Biz hocamızla devam etme yönünde irade göstermemize rağmen hocamızı ikna edemedik. Bu sefer ikna ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Osmanlıspor tarihindeki en büyük başarıları yaşadığımız bir isim. Mustafa hocanın gelmesi bile buradaki havanın tamamen değişmesine neden oldu. Üç yıllık bir sözleşme imzaladık ama daha uzun süreler çalışacağız. Süper Lig hedefimizi gerçekleştirdikten sonra Avrupa'daki başarılarımızı tekrar elde etmek istiyoruz."
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