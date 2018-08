Eski günlere döneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'den düşmenin ardından bir travma yaşadıklarını belirtengenel menajeridireksiyon başına geçmesiyle beraber psikolojik sıkıntıyı da aştık. İlk etapta futbolcularımızı mental olarak hazırlamakla, ikinci etabı da teknik direktörümüzün takımı taktiksel olarak hazırlamasıyla geçti.günlük bir kamp dönemi geçirdik.günün her gününün verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla lige hazırız.ait bir takımdır. Bir sene aradan sonra ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yeni sezon öncesinde takımda bir harmanlama yaptıklarını anlatan, "Bu ligde tecrübesi olan oyuncularımızı geri çevirdik. Bugün itibarıylaen büyük adayı olduğumuzu söyleyebiliriz. Transfertarihine kadar devam ettiğine göre her an her şey olabilir. Önümüzdeki maçlarda ihtiyaç olduğunu hissedersek transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı., takımdan ayrılanvegibi oyuncuların kayıp olmadığını ifade etti. Yeniden sezon sonundayükselmeyi hedeflediklerini dile getiren, "bir takım düşüyorsa burada sadece futbolcular, teknik ekip veya yönetimin tek tek değil, hepsinin ortak bir takım hataları olduğunu biliyoruz. Biz yönetim olarak kendi hatalarımızdan ders çıkardık. Mevcuttaki futbolcularımız da bu konuda derslerini çıkardı. Bununla ilgili dersleri aldıktan sonra şuydu, buydu demenin bir anlamı yok. En önemli şey bizim için sezon sonundatekrar ulaşabilmek. Hedefimize ulaştığımızda geriye doğru bakınca kötü bir rüyaydı diyebileceğimiz durum olacak bu" şeklinde konuştu.ile takımın eski güzel günlerine döneceğine inandığını anlatan, sözlerini şöyle tamamladı: "hocayı gönderen biz değildik. Kendi iradesiyle ayrılmıştı. Biz hocamızla devam etme yönünde irade göstermemize rağmen hocamızı ikna edemedik. Bu sefer ikna ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.tarihindeki en büyük başarıları yaşadığımız bir isim.hocanın gelmesi bile buradaki havanın tamamen değişmesine neden oldu. Üç yıllık bir sözleşme imzaladık ama daha uzun süreler çalışacağız.hedefimizi gerçekleştirdikten sonrabaşarılarımızı tekrar elde etmek istiyoruz."