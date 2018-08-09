Hafta sonu dedi. kurslarıyla gümüş madalya kazandı

ANKARA
'DA öğrenim gördüğü okul kurslarında eğitim alan ve İran
'da yapılan 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan lise öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedik, başarılı bir bilim adamı olmayı hedefliyor. Tahran'da geçen ay gerçekleştirilen olimpiyatta 71 ülke ve 261 katılımcı yarıştı. Türkiye
'yi temsil eden Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Özgüledik, yarışmadan gümüş madalyayla döndü. Eğitimini sürdürdüğü Pursaklar Fen Lisesi'nin hafta sonları düzenlediği kurslarda biyoloji alanında eğitim alan Özlügedik, çalışkanlığı ve bilime ilgisiyle dikkati çekiyor. Okulun biyoloji takımının da kaptanlığını yapan Özlügedik, aynı zamanda arkadaşlarını bilim olimpiyatlarına hazırlayarak, yol gösteriyor. Özlügedik yaptığı açıklamada, yarışmaya hazırlık sürecinde elinden geleni yaptığını, iyi bir sonuçla Türkiye'ye döndüğü için şükrettiğini dile getirdi.
İKİNCİ MADALYASI
Milli takım olarak olimpiyattan bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla döndüklerini aktaran Özlügedik, geçen yıl İngiltere'deki 28. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'na katılarak bronz madalya kazandığını anımsattı. Fatih İbrahim Özlügedik, "İyi olduğum alanda ülkemi temsil ediyorum, çok şükür mutlu oldum. Türk bayrağını dalgalandırdık. Güzel bir şey oldu. Ailem de çok mutlu böyle bir başarı elde ettiğim için. Bu dönemde de hep arkamda durdular. Onlara da teşekkür ediyorum. Lisans dönemim için gerekli şartları sağlayabilirsem yurt dışında eğitim almak istiyorum. Oradaki bilim ve teknoloji alanında aldığım bilgiyi ülkeme taşımak istiyorum" diye konuştu.