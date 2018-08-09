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Kitabın da başkenti

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Kitabın da başkenti
Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, halk kütüphanelerine ilgi her geçen gün artıyor. Araştırma yapmayı, ders çalışmayı kolaylaştıran ve kitap okuma bilincinin her kesimde yaygınlaşmasına katkı sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2013'te 1 milyon 25 bin 846 iken, geçen yıl itibarıyla 2 milyon 201 bin 39'a ulaştı. Milli Kütüphane'ye kayıt yaptıran üyelerin oranı da 5 yılda yüzde 7,03 artış gösterdi ve 26 bin 478'e yükseldi. Üniversite kütüphanelerine kayıt yaptıranların sayısı yüzde 31,7 arttı. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2013'te 2 milyon 896 bin 211 iken geçen yıl 3 milyon 814 bin 500 oldu. Son 5 yılda halk kütüphanesi sayısında da yüzde 2,5'lik artış görüldü. Bin 146'ya ulaşan halk kütüphanesi sayısında 43 kütüphaneyle ilk sırada yer alırken, bu ili 38 ile ve , 36 ile İstanbul takip etti.
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Kitabın da başkenti
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