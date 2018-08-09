Kitabın da başkenti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre, halk kütüphanelerine ilgi her geçen gün artıyor. Araştırma yapmayı, ders çalışmayı kolaylaştıran ve kitap okuma bilincinin her kesimde yaygınlaşmasına katkı sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2013'te 1 milyon 25 bin 846 iken, geçen yıl itibarıyla 2 milyon 201 bin 39'a ulaştı. Milli Kütüphane'ye kayıt yaptıran üyelerin oranı da 5 yılda yüzde 7,03 artış gösterdi ve 26 bin 478'e yükseldi. Üniversite kütüphanelerine kayıt yaptıranların sayısı yüzde 31,7 arttı. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2013'te 2 milyon 896 bin 211 iken geçen yıl 3 milyon 814 bin 500 oldu. Son 5 yılda halk kütüphanesi sayısında da yüzde 2,5'lik artış görüldü. Bin 146'ya ulaşan halk kütüphanesi sayısında Ankara
43 kütüphaneyle ilk sırada yer alırken, bu ili 38 ile İzmir
ve Nevşehir
, 36 ile İstanbul takip etti.