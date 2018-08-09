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Kontrolü kaybetti tarlaya uçtu: 2 ölü

’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Kontrolü kaybetti tarlaya uçtu: 2 ölü
KAZA, akşam 18.00 sularında Nallıhan karayolunun 25. kilometresi yol ayrımında meydana geldi. Nallıhan'dan Beypazarı'na gitmekte olan yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, Atça Mahallesi yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda taklalar atarak tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan üç kişiden Özkan Sert ve Zekeriya Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti, yaralı Selahattin Tekin'i ise ilk müdahalesini yaparak ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Kontrolü kaybetti tarlaya uçtu: 2 ölü
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