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Acılı gününde yalnız bırakmadılar

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Acılı gününde yalnız bırakmadılar
Yenımahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden ağabeyi toprağa verildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ağabeyi, Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 74 yaşındaki iş adamı için memleketi 'ın Sandıklı ilçesinde tören düzenlendi. Ulu Cami'de düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve çok sayıda iş adamı ile sevenleri katıldı. Ulu Cami önünde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından merhumun naaşı aile kabristanlığına defnedildi.
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Acılı gününde yalnız bırakmadılar
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