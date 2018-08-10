Başarılı öğrencilere altın kaplama saat

İlk ödülünü 1969-70 eğitim öğretim yılında veren Ayyıldız, eşinin ve ailesinin de desteğiyle hiç ara vermeden her yıl başarılı 3 öğrenciyi altın saat ile ödüllendirmeye devam etti. Marmaris
'te 1933 yılında dünyaya gelen Ayyıldız, 78 yıl önce Marmaris Atatürk İlkokulunda eğitime başladığını 1970 yılından itibaren de aralıksız olarak "Ayyıldız Altın Saat Ödülü
" adı altında başarılı 3 öğrenciyi mezun olurken ödüllendirdiğini söyledi. Ayyıldız, eşiyle birlikte mezun olduğu okul için neler yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Önce yeni bir okul yapmak istedik. Mali durumumuz buna imkan vermedi. Hatta eşim daima bir milli piyango bileti alır ve 'çıksa da bir okul yaptırsak' derdi. Okul yaptıramayınca 1970 yılında 'Ayyıldız Altın Saat Ödülü' vermeye başladık" dedi. MARMARİS'İN İLK PROFESÖRÜ
Öğrenciler arasında rekabetle çalışmayı teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Ayyıldız, ilk eğitimin sonucunda ödül kazanmanın sevincini tattırmanın önemine işaret etti. Ayyıldız, ödül kazanmak için de çok çalışmanın, elde etmenin gerekliliğini çocuklara öğretmek olduğunu ve amaçlarına ulaştıklarını bildirdi. Tam 48 yıldır ödül vermenin onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Ayyıldız, şunları söyledi: "Marmaris'te eğitim alanında verilen ilk ödül Ayyıldız Altın Saat Ödülü'dür ve 48 yıl gibi çok uzun soluklu eğitim ödülü özelliği taşımaktadır. Marmaris'te yetişen ilk profesörüm. Zamanın değerini anlatmak adına saat vermeyi uygun gördük. Bunda da doğru karar verdiğimizi yıllar gösterdi." Ayyıldız, ilkokuldan mezun olan ödül verdikleri çocukların doktor, mimar, mühendis olarak yetiştiğini anlattı. 'TORUNLARIM GELENEĞİ DEVAM ETTİRMELİ'
AYYILDIZ, yarının ümidi olan çocuklara şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklar bol bol kültür ve doğa gezileri yapsınlar. Bol bol kitap okusunlar. Hiçbir şey beklemekle elde edilmez. Hayallerini gerçekleştirmek için sürekli yılmadan çalışmak lazım. At ölür meydan kalır, insan ölünce eseri kalır" diye konuştu. Eşi Mualla Hanım ile çocuklarına ve torunlarına ödülleri devam ettirmeleri için vasiyette bulunduğunu anlatan Ayyıldız, "Önce çocuklarım sonra torunlarım bu geleneği devam ettirmeli. Bir bayrak yarışı gibi..." diye konuştu.