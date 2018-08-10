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Camiler bayrama hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Camiler bayrama hazırlanıyor
VATANDAŞLARIN ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarına devam eden , camileri 'na hazırlıyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden klima, avize ve vitrayların temizlenmesine kadar çok kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor. İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı cami ve mescitlerde sanayi tipi makinelerle, özel olarak hazırlanmış deterjanlı suyla temizlik yapılıyor. Hijyenin ön planda tutulduğu temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
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Camiler bayrama hazırlanıyor
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