‘En çok üzülen benim’

BUGÜN NELER OLDU

ekibibaşkanı, kırmızısiyahlı takımın sezonu şampiyon tamamlayarak tekrarçıkacağına inandığını söyledi.kırmızı- siyahlı kulübe yaklaşıkyıl başkanlık yaptığını hatırlatan, "Babamyıl bu kulübe hizmet eden bir başkandı. Geçen sezonhiç olmaması gereken bir pozisyondaydı.sezonunda maalesefbu acıyı tattı. Buna en çok üzülen, oğlu olarak benim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.