‘En çok üzülen benim’

SPOR Toto 1. Lig
ekibi Gençlerbirliği'nin
başkanı Murat Cavcav
, kırmızısiyahlı takımın sezonu şampiyon tamamlayarak tekrar Spor Toto Süper Lig'e
çıkacağına inandığını söyledi. İlhan Cavcav'ın
kırmızı- siyahlı kulübe yaklaşık 40
yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav
, "Babam 40
yıl bu kulübe hizmet eden bir başkandı. Geçen sezon Gençlerbirliği
hiç olmaması gereken bir pozisyondaydı. İlhan Cavcav
sezonunda maalesef Gençlerbirliği
bu acıyı tattı. Buna en çok üzülen, oğlu olarak benim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.