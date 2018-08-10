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‘En çok üzülen benim’

Giriş Tarihi: 10.8.2018
‘En çok üzülen benim’
SPOR Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, kırmızısiyahlı takımın sezonu şampiyon tamamlayarak tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi. İlhan Cavcav'ın kırmızı- siyahlı kulübe yaklaşık 40 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Babam 40 yıl bu kulübe hizmet eden bir başkandı. Geçen sezon Gençlerbirliği hiç olmaması gereken bir pozisyondaydı. İlhan Cavcav sezonunda maalesef Gençlerbirliği bu acıyı tattı. Buna en çok üzülen, oğlu olarak benim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
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